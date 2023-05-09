Atıcılıkta Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, Azerbaycan'da başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyon, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, 10 metre havalı tabanca kadınlarda Şimal Yılmaz, Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takımda Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan, İsmail Keleş-Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tüfek erkeklerde Mert Nalbant, Ömer Akgün, Halil İbrahim Öztürk, Ahmet Bayrak, 10 metre havalı tüfek kadınlarda Damla Köse, 10 metre havalı tüfek karışık takımda Ömer Akgün-Damla Köse, 25 metre spor tabancada Şevval İlayda Tarhan ve 25 metre rapid tabancada Yusuf Dikeç, madalya mücadelesi verecek.