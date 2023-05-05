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Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

Spor Haberleri

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Atıcılık Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 20 ildeki 35 kulüpten 240 sporcu katılıyor.

Federasyon asbaşkanı Kadri Akgün, şampiyonada 25 ve 50 metre müsabakalarında dereceye girenlerin milli takımda değerlendirileceğini söyledi.

Azerbaycan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacaklarını aktaran Akgün, "Orada hem takım halinde hem de ferdi dallarda madalyalar almayı hedefliyoruz." dedi.

Şampiyona 11 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Kadri Akgün Türkiye Mersin Spor Haberler

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