Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası
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Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası devam ediyor.
Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası devam ediyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde gerçekleştirilen organizasyonda trap kategorisinde karışık müsabakaları yapıldı.
Nedim Tolga Tunçer ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan takımın 141 puanla 8'inci, Oğuzhan Tüzün ve Safiye Sarıtürk Temizdemir'den oluşan takımın ise 139 puanla 21'inci sırayı aldığı aktarıldı.
Şampiyona 12 Ekim'e kadar sürecek.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor