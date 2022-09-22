Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası Spor Haberleri Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası devam ediyor. Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Şampiyonası devam ediyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenen şampiyonanın bugünkü müsabakalarında trap genç erkekler kategorisinde Türkiye'yi 3 sporcu temsil etti. Yarışlarda milli sporcu Erdoğan Akkaya 108 puanla 27'nci, Süleyman Güvercin 100 puanla 48'inci, Vekil Ege Keten ise 98 puanla 50'nci oldu. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Dünya Şampiyonası Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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