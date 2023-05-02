Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası

Mısır'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Safiye Temizdemir 21'inci, Oğuzhan Tüzün ise 57. oldu.

Mısır'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Safiye Temizdemir 21'inci, Oğuzhan Tüzün ise 57. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Plak Atışları Dünya Kupası başkent Kahire'de gerçekleştiriliyor.

Kupada trap erkekler kategorisinde milli sporcu Oğuzhan Tüzün, 45/50 atarak 57. sırada yer aldı.

Trap kadınlar kategorisinde ise ay-yıldızlı sporcu Safiye Temizdemir, 43/50 atarak 21. sıraya yerleşti.

Milli sporcular 3 gün boyunca toplam 125 atış yaparak final müsabakasına çıkma mücadelesi verecek.

Organizasyon 5 Mayıs Cuma günü sona erecek.