Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, 14. sırayı aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün, trap erkekler kategorisi sıralama müsabakasını 117 puanla 14. sırada tamamladı.

Türkiye'nin tek sporcuyla katıldığı Dünya Kupası, 30 Nisan Cumartesi günü sona erecek.