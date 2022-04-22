Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, 14. sırayı aldı.

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, 14. sırayı aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün, trap erkekler kategorisi sıralama müsabakasını 117 puanla 14. sırada tamamladı.

Türkiye'nin tek sporcuyla katıldığı Dünya Kupası, 30 Nisan Cumartesi günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Milli Sporcu, Dünya Kupası, Atıcılık, İtalya, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title