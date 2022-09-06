Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Spor Haberleri Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın Skeet Genç Erkekler Takımı 7. oldu. Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın Skeet Genç Erkekler Takımı 7. oldu. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kategorisi takım müsabakaları gerçekleştirildi. Muhammet Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Ali Can Arabacı'dan oluşan Skeet Genç Erkekler Takımı, 195 puanla 7. sırada yer aldı. Avrupa Şampiyonası müsabakaları perşembe günü skeet büyükler bireysel müsabakalarıyla devam edecek. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye Spor Haberler

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