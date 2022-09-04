Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Spor Haberleri Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın skeet genç erkekler kategorisinde milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, bronz madalya elde etti. Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın skeet genç erkekler kategorisinde milli sporcu Muhammet Seyhun Kaya, bronz madalya elde etti. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi. Yarı final müsabakasında aldığı 26 puanla madalya maçına çıkmaya hak kazanan Muhammet Seyhun Kaya, burada da 24 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan milli sporculardan Ahmet Baran 22'nci, Ali Can Arabacı ise 48'inci olarak sıralama müsabakasını tamamladı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

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