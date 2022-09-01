Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Spor Haberleri Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Güvercin, gümüş madalya elde etti. Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Güvercin, gümüş madalya elde etti. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun trap genç erkekler finalinde mücadele eden Süleyman Güvercin, 24 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Sıralama müsabakasında yarışan diğer milli sporculardan Erdoğan Akkaya 107 puanla 22'nci, Vekil Ege Keten 99 puanla 36'ncı oldu. Trap genç kadınlar kategorisinde Nisa Nur Aydemir, sıralama müsabakasını 92 puanla 18'inci tamamladı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.