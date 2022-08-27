Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Spor Haberleri Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular sıralama atışlarını tamamladı. Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular sıralama atışlarını tamamladı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larnaka kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde sıralama atışlarını milli sporcu Oğuzhan Tüzün 116 puanla 34'üncü, Nedim Tolga Tunçer 114 puanla 44'üncü, Alp Kızılsu 110 puanla 67'inci sırada tamamladı. Trap kadınlar müsabakasında yarışan Rümeysa Pelin Kaya 112 puanla 15'inci, Safiye Sarıtürk Temizdemir 111 puanla 20'inci, Dilara Bedia Kızılsu, 103 puanla 33. oldu. Plak Atışları Avrupa Şampiyonası yarın trap karışık takım müsabakasıyla devam edecek. Spor Kaynak: AA / Musa Samur Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

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