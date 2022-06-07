Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi - Haberler

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Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası tamamlandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi 17 sporcu temsil etti.

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Trap Karışık Takım disiplininde Rümeysa Pelin Kaya ve Nedim Tolga Tunçer bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu arada organizasyonda havalı-ateşli silahlar ve plak atışları branşlarından toplam 9 Türk hakem görev aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

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