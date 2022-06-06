Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Azerbaycan'da devam ediyor - Haberler

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Azerbaycan'da devam ediyor Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor. Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre skeet karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı sıralama müsabakasını 135 puanla 21'inci sırada bitirdi. Organizasyon yarın sona erecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Azerbaycan Bakü Spor Haberler

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