Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Haberler

Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda kadınlar 50 metre üç pozisyon tüfek kategorisindeki eleme müsabakaları tamamlandı. Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda kadınlar 50 metre üç pozisyon tüfek kategorisindeki eleme müsabakaları tamamlandı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil eden sporculardan Zeynep Yıldız 566 puanla 34'üncü, Gülşen Delen ise 555 puanla 38. sırayı alarak elendi. Organizasyonda yarın erkeklerde 25 metre rapid tabanca ve skeet, kadınlarda ise bireysel kategorilerindeki yarışmalar yapılacak. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyon, 7 Haziran Salı günü sona erecek. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Zeynep Yıldız Türkiye Spor Haberler

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