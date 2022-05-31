Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Haberler

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda, 10 metre havalı tabanca 2. sıralama takım müsabakalarında milli sporcular, kadınlar ve erkeklerde 5. sırada yer aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda 10 metre havalı tabanca yarışlarında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak'tan oluşan kadın takımı, 2. sıralama müsabakasını attıkları 569 puanla organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Tavşan'dan oluşan erkek takımı ise 10 metre havalı tabanca 2. sıralama müsabakasında 576 puan elde etti. Milli sporcular, merkez on farkıyla kupada 5'inci oldu.