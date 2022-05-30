Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Haberler

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Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Nedim Tolga Tuncer, trap erkekler kategorisinde yarı finalist oldu.

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Nedim Tolga Tuncer, trap erkekler kategorisinde yarı finalist oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonun trap erkekler kategorisinde yarışan Nedim Tolga Tuncer, sıralama müsabakasında topladığı 120 puanla yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Sıralama müsabakalarında Murat İlbilgi 117 puanla 33'üncü, Oğuzhan Tüzün 117 puanla 35'inci sırayı aldı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Sporcu Tolga Tuncer Dünya Kupası Atıcılık Spor Haberler

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