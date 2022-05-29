Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Haberler

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Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

AA - Musa Samur - Spor
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Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Buğra Tavşan, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde 7'inci oldu.

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcu Buğra Tavşan, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde 7'inci oldu.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde yarışan Buğra Tavşan, sıralama müsabakasında attığı 581 puanla 8'inci olarak final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcu, finalde attığı 145.8 puanla organizasyonu kategorisinde 7'inci sırada tamamladı.

Sıralama müsabakalarında Yusuf Dikeç, 573 puanla 31'inci, İsmail Keleş, 571 puanla 42'inciliği elde etti.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Kupası Milli Sporcu Atıcılık Silah Spor Haberler

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