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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Spor Haberleri

Atıcılıkta, Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda "skeet" kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Atıcılıkta, Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda "skeet" kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almati kentinde 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonda kadınlarda Nur Banu Balkancı, 115 puanla 8'inci oldu.

Erkekler kategorisinde Mustafa Serhat Şahin, 115 puanla 39'uncu, Muhammed Seyhun Kaya, 112 puanla 54'üncü sırada yer aldılar.

Dünya Kupası, yarın Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı'nın yarışacağı skeet karışık takım mücadelesiyle devam edecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Kazakistan Nur Banu Spor Haberler

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