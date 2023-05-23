Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Atıcılıkta, Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda "skeet" kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almati kentinde 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyonda kadınlarda Nur Banu Balkancı, 115 puanla 8'inci oldu.

Erkekler kategorisinde Mustafa Serhat Şahin, 115 puanla 39'uncu, Muhammed Seyhun Kaya, 112 puanla 54'üncü sırada yer aldılar.

Dünya Kupası, yarın Mustafa Serhat Şahin ve Nur Banu Balkancı'nın yarışacağı skeet karışık takım mücadelesiyle devam edecek.