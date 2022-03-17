Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, bugün yapılan skeet takım yarışlarıyla tamamlandı.

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, bugün yapılan skeet takım yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde skeet erkekler takım müsabakasında, Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin, Bilgin Üstündağ ve Ahmet Baran'dan oluşan takım 197 puan atarak sıralamayı 12. bitirdi.

Skeet kadınlar takım müsabakasında yarışan milli sporcular Nur Banu Balkancı, Aylin Sarmat ve Sena Can'dan oluşan takım ise halinde 197 puan atarak sıralama atışlarını 9. sırada tamamladı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya Kupası, Ahmet Baran, Atıcılık, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title