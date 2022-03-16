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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

AA - Musa Samur - Spor
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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda günün müsabakaları tamamlandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda günün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, skeet karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin- Nur Banu Balkancı ekibi, 140 puanla 12. sırada yer alırken, Ahmet Baran-Sena Can ekibi ise ise138 puanla 18. oldu.

Plak Atışları Dünya Kupası, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya Kupası, Nur Banu, Atıcılık, Spor, Haberler

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