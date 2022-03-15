Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda günün müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Skeet Kadınlar Kategorisi'nde yarışan milli sporcular Nur Banu Balkancı 111 puanla 14'üncü, Aylin Sarmat 100 puanla 41'inci ve Sena Can 99 puanla 42'nci sırada sıralama müsabakasını tamamladı.

Skeet Erkekler Kategorisi'nde yarışan milli sporculardan Mustafa Serhat Şahin 110 puanla 68'inci, Fuat Çakar 104 puanla 90'ıncı, Bilgin Üstündağ 103 puanla 92'nci, Ahmet Baran 94 puanla 101'inci sırada sıralama müsabakasını bitirdi.

Organizasyon yarın Skeet Karışık Takım müsabakalarıyla sürecek.