Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcular Oğuzhan Tüzün, Yavuz İlnam ve Nedim Tolga Tunçer'den oluşan milli takım, trap erkekler müsabakalarını 4'üncü sırada tamamladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyona, trap erkekler müsabakalarıyla devam edildi.

Oğuzhan Tüzün, Yavuz İlnam ve Nedim Tolga Tunçer'den oluşan milli takım, trap erkekler kategorisinde 207 puanla 4'üncü sırayı aldı.

Organizasyon, yarın skeet bireysel sıralama müsabakalarıyla devam edecek.