Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bugün 10 metre havalı tüfek kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda bugün 10 metre havalı tüfek kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda, 10 metre havalı tüfek erkekler kategorisinde milli sporcu Ömer Akgün 625 puanla 58'inci, Ahmet Bayrak 624.9 puanla 59'uncu, Mert Nalbant 624.8 puanla 60'ıncı, Halil İbrahim Öztürk ise 621.5 puanla 93'üncü oldu.

Damla Köse, 10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde 626.7 puanla 57'inci sırada yer aldı. Köse, elde ettiği puanla kendi kategorisinde Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.

Dünya Kupası organizasyonu yarın 25 metre spor tabanca kategorisindeki müsabakalarla sürecek.