Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Azerbaycan'da devam eden Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Atıcılık Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'de 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Mustafa İnan, 582 puanla 11'inci, İsmail Keleş 580 puanla 14'üncü, Buğra Selimzade 577 puanla 33'üncü, Yusuf Dikeç 577 puanla 37'nci sırada yer aldı.

Türkiye'yi 10 metre havalı tabanca kadınlarda temsil eden milli sporcu Şimal Yılmaz 571 puanla 36'ncı olurken, Şevval İlayda Tarhan 578 puanla 8'inci olarak finale yükseldi. Tarhan, finalde 114.8 puanla müsabakayı 8'inci tamamladı.

Dünya Kupası'nda yarın havalı tabanca ve havalı tüfek karışık takım müsabakaları yapılacak.