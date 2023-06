Atiba Hutchinson Beşiktaş'tan ayrıldı: 'Buraya gelmek hayatımda aldığım en iyi karar oldu'

Atiba Hutchinson : Buraya gelmek hayatımda aldığım en iyi karar oldu

Olgucan KALKAN ' Serhan TÜRK İSTANBUL,(DHA)- Atiba Hutchinson, '10 sezon geçirdim. Aklımın bir köşesinde futbolu burada bitirme vardı. Benden bu kadar. Bırakmayı istediğim yerde futbolu bırakıyorum' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, sözleşmesinin sona ermesiyle futbol hayatını noktaladı. Atiba, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de birçok harika hatırası olduğunu belirten Atiba Hutchinson, 'Öncelikle herkese bana gösterdikleri desten dolayı teşekkür ederim. Bu güzel ülkede bana gösterilen destekten dolayı çok minnettarım. Burası benim evim, yuvam. Burada harika hatıralarım, anılarım oldu. Bu kulüpte geçirdiğim zaman paha biçilemezdi. Ailemi burada genişlettim. 3 oğlum burada doğdu. Buraya gelmek hayatımda aldığım en iyi karar oldu. Benim için her sene işler iyiye gitti. Çok teşekkür ediyorum, buna yardımcı olan herkese. Sizler de bana ve aileme karşı her zaman çok yardımsever oldunuz. Harikaydınız. 10 sezon geçti ancak sonu gelmiş bulunmakta. Bu hatıraları, buradaki insanlarla yaşamaktan daha da mutlu olamazdım. Çok teşekkür ederim' diye konuştu.

'BIRAKMAYI İSTEDİĞİM YERDE FUTBOLU BIRAKIYORUM'

Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istediğini daha önce yakın çevresiyle paylaştığını dile getiren Atiba, '10 sezon geçirdim. Aklımın bir köşesinde futbolu burada bitirme vardı. Benden bu kadar. Bırakmayı istediğim yerde futbolu bırakıyorum' şeklinde konuştu.

'ÖNCE AİLEME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM'

Futbolu bıraktıktan sonra öncelikle ailesine zaman ayırmak istediğini söyleyen Kanadalı oyuncu, 'Ben hep elimden geldiğince profesyonel olmaya çalıştım. Sahada çok fazla çalışmaya, sahada dışında da doğru şeyleri yapmaya çalıştım. Üst seviye oynadım. Sürekli kazanmayı istedim, düşündüm. Muhtemelen bu detaylar bana yardımcı oldu. Hep daha fazlasını istedim. Gelecekle ilgili ne olacağına bakacağız. Zaman ne gösterir bakacağız. Biraz kendime, aileme zaman ayıracağım. Futbol oynarken çok fazla seyahat edersiniz, öncelikle biraz aileme zaman ayırmak istiyorum' ifadelerini kullandı.

'BURASI DÜNYANIN EN İYİ STADYUMLARINDAN BİRİSİ'

Vodafone Park'ın dünyanın en iyi statlarından birisi olduğunu altını çizen Atiba, şöyle konuştu

'Sadece teşekkür edebilirim. Bana verdikleri için teşekkür ederim. Taraftarımız her zaman beni iten güç olmuştur. Benim sahada elimden geleni vermemi sağlamıştır. Bu kulüpte oynadığınız zaman beklenti her zaman yüksek olmuştur. Bu sahaya çıkmak da aynı şekilde. Harika taraftarımızın da sayesinde burası dünyanın en iyi stadyumlarından birisi. Bu konuları hep çok iyi şekilde hatırlayacağım. Burada geçirdiğim 10 sezon harikaydı. Bunda taraftarında büyük payı var. Bu konudan dolayı minnettarım.'

'BU KULÜP, BENİ HER ZAMAN DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINDAN BİRİSİYMİŞ GİBİ HİSSETTİRDİ'

Siyah-beyazlı takımda geçirdiği zaman ve hissettiği duygular sorulan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı

'Yaşadığım her şey çok duygusaldı. Sabah uyandıktan sonra buraya gelene kadar süreç benim için çok duygusal geçti. Yapmayı alışkın olduğum, 10 sezondur yaptığım her şeyi bugün son kez yaptım. Sabah kahvaltım, takım arkadaşlarımla geçirdiğim zaman, aslında bunların son olduğunu biliyordum. Yine de çok duygusaldı. Aklımdan geçenler, yaşadıklarım, hissettiklerim beni fazlasıyla duygulandırdı. Buraya geldikten sonra soyunma odasına girdiğim an, ismimi, formamı görmek beni çok etkiledi. Bu harika desteği görmek beni mutlu etti. Bugünü hayatımın geri kalanında hatırlayacağım. Bu kulüp, beni her zaman dünyanın en iyi futbolcularından birisiymiş gibi hissettirdi.'

YOLUMU ÇİZMEK İÇİN BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR

Şenol Güneş'in yardımcı olup, kulüpte görev alıp almayacağı ile ilgili gelen soru üzerine Atiba, sözlerini şöyle noktaladı

'Biraz kendime zaman ayıracağım. Yolumu çizmek için biraz zamana ihtiyacım var. Hoca ile bu konuları konuştuk. Benim kendim ile ilgili neler istediğimi konuştuk. O da biliyor. Kendisiyle temaslarım devam edecek. Şu an itibariyle antrenörlük konusunda lisans ya da yeterliliğe sahip değilim. Biraz seyahat edeceğim. Farklı fikirleri görmek, farklı fikirlere temas etmek istiyorum. Başka kulüpleri ziyaret etmek istiyorum. Kendime ait olan zamanı ayırdıktan sonra gelecek için bakacağız.?