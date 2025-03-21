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ATFF, Stuttgart'ta Ramazan İftarı Düzenledi

ATFF, Stuttgart'ta Ramazan İftarı Düzenledi
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Almanya'nın Stuttgart kentinde Avrupa Türk Futbol Federasyonu, Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenledi. Başkan Ayhan Yıldız, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Geceye sporcular ve eski futbolcular da katıldı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) Genel Merkezi, Ramazan ayı vesilesiyle iftar programına ev sahipliği yaptı.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu'nun Almanya'nın Stuttgart şehrindeki genel merkezinde Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı izlendi.

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız, yaptığı konuşmada, Ramazan'ın manevi atmosferine vurgu yaparak, "Bu kutsal ayda farklı kesimlerden insanları aynı sofrada buluşturmak bizler için onurdur. ATFF olarak kardeşlik, dayanışma ve barış mesajımızı yaymaya devam edeceğiz" dedi.

Programda dünya şampiyonu boksör Fırat Arslan, kick boks şampiyonu Gökhan Aslan, 15 yaşındaki şampiyon güreşçi Alpay Eser, eski Bundesliga futbolcuları ve Türk Milli Takımı'nda oynamış isimler de geceye renk kattı.

İftarda organizasyonunda yer alan Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar'a da Manisa'nın plaka kodu olan 45 numaralı, isminin yazılı olduğu Türkiye Milli Takımı forması hediye edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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