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ATFF Stuttgart'ta Geniş Katılımlı İftar Programı Düzenliyor

ATFF Stuttgart'ta Geniş Katılımlı İftar Programı Düzenliyor
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Avrupa Türk Futbol Federasyonu, 20 Mart 2025'te Stuttgart-Filderstadt'taki genel merkezinde iftar programı düzenleyecek. Etkinlikte Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu ve spor camiasının önde gelen isimleri yer alacak.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), 20 Mart 2025 Perşembe günü Stuttgart-Filderstadt'taki genel merkezinde geniş katılımlı bir iftar programı düzenleyecek.

Fabrikstr. 30 adresinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, ATFF Ana Yönetim Kurulu ve üyelerinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, spor camiasının önde gelen isimleri, başarılı iş insanları, kulüp başkanları ile davetliler yer alacak.

Avrupa'daki Türk futbolunu geliştirme ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme vizyonuyla bu tür organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerini belirten ATFF Genel Başkanı Ayhan Yıldız, "Bu tür etkinlikler, hem spor camiasını hem de iş dünyasını bir araya getirerek ortak projeler üretme ve toplumsal dayanışmayı artırma açısından büyük bir fırsat sunuyor. İftar programımızın, dostluk ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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