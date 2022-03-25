Atatürk Üniversitesi sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Erzurum'da düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasını 8 madalya ile tamamladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 74 üniversitenin katıldığı şampiyona 4 ayrı branşta yapıldı. TÜSF tarafından geçtiğimiz günlerde yine Erzurum ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kış Spor Oyunlarında 26 madalya kazanan Atatürk Üniversitesi, Kick Boks Türkiye Şampiyonasını da 8 madalya ile tamamlayarak sportif alandaki farkını bir kez daha göstermiş oldu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yarıştığı her kulvarda başarılı olmak dışında kendisine bir hedef koymayan Atatürk Üniversitesinin bilimden sanata, kültürel etkinliklerden spora kadar yer aldığı bütün organizasyonlarda önemli başarıların altına imza attığını belirterek: "Son yıllarda bilimsel ve akademik çalışmalarıyla saygın sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerde üst sıralarda yer alan üniversitemiz, çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelerle de adından söz ettirmesinin yanında sportif başarılarıyla da zirvede yer almaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 2021-22 eğitim-öğretim yılında yarıştığı neredeyse bütün organizasyonlarda kürsüye çıkan, kupa ve madalyalarla başarısını taçlandıran sporcularımız son olarak Kick Boks Türkiye Şampiyonasından da 8 madalya ve çeşitli derecelerle ayrıldı. Bizlere bu gururu yaşatan başta başarılı öğrencilerimiz olmak üzere aileleri ve antrenörlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor