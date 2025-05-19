Atatürk Üniversitesi'nden Gençlik Tırmanışı

ERZURUM'da Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesinde 'Gençlik Tırmanışı' ile kutladı. Baz noktalarda kar bulunan zirvede öğrenciler, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ve çeşitli fakültelerin öğrencileri, saat 09.00 sıralarında Palandöken'de 2 bin 400 rakımındaki bir otelin önüne geldi. Eski Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Alaattin Karaca, tırmanış öncesi katılımcılara bilgi verdi. Yaklaşık 5 saat sürecek tırmanışın karla kaplı zirvede son bulacağını ve bunun bir ekip işi olduğunu belirten Karaca, herkesten birbirine yardım etmesini istedi. Atatürk Üniversitesi Dağcılık Antrenörü Yunus Emre Karaca koordinatörlüğünde bir araya gelen 106 kişilik ekip, Karaca önderliğinde tırmanışa geçti.

Güneşli havada başlayan dağda otlayan inek sürüsünün arasından geçip, zaman zaman karlı zeminde yürüyen öğrenciler, görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düştüğü sise rağmen tek sıra halinde yürüyerek, Palandöken'in 2 bin 900 rakımında 10 dakika mola verdi. Dağcılar burada, 'selfie' çekerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamasını ölümsüzleştirdi. Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine çıkan öğrenciler, dev Türk bayrağı açıp, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okuyarak, inişe geçti.

Tırmanışa güneşli bir havada başladıklarını ancak kendilerini karlı bir zemin ve bulutlu bir havanın beklediğini söyleyen eski Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Alaattin Karaca, "Atatürk Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği anlamlı ve önemli bir tırmanışı daha gerçekleştiriyoruz. Tüm zorluklara rağmen zirveye ulaşıp Ejder Tepesi'nde Türk bayrağı ve Atatürk posterini açarak saygı duruşunda bulunup aşağı ineceğiz" diye konuştu.

Tırmanışta öğrencileri yalnız bırakmayan Atatürk Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Yasin Sepil ise "Öğrencilerin bu mutluluğuna ve ekibin bir parçası olmak güzel bir duygu. Birlikte hareket etme duygusu ile tüm zorlukları aşıp zirveye ulaşacağız. Tırmanışa katılan ve emeğin geçen herkese Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu adına teşekkür ediyorum" dedi.

Tırmanışa katılan Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Melisa Tığlı, "Böylesine anlamlı bir günde burada olmak güzel bir duygu. Zirvenin karlı ve sisli olması bizi korkuttu. Bir sporcu olarak ilk kez böyle bir etkinliğin içinde yer alıyorum" ifadelerini kullandı.