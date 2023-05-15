Atatürk Üniversitesi kadın basketbol takımı süper lige yükseldi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından başkent Ankara'da 5-10 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Üniversiteler Süper Ligi (ÜNİLİG) Basketbol Süper Lige Yükselme Müsabakaları yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından Atatürk Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı namağlup olarak turnuvayı 1. tamamladı ve Süper Lige yükseldi.

16 takımın mücadele ettiği Süper Lige Yükselme Müsabakalarında elde edilen bu başarının gurur verici olduğunu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile her zaman öğrenci faaliyetlerine destek olduklarını ve atılan bu adımların da başarılarla taçlandığını söyledi.

Zorlu bir süreci doğru planlama ve büyük bir gayretle tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan öğrencileri gönülden kutlayan Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimizin başarıları ile her zaman gurur duyuyor ve onlar ile iftihar ediyoruz. Gösterdikleri üstün performansla turnuvayı zirvede tamamlayan ve üniversitemizi gelecek sene Süper Ligde temsil edecek Kadın Basketbol Takımımızın değerli sporcuları ile antrenörlerini kutluyor başarılarının devamını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ERZURUM