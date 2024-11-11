Atatürk'ün Anısına Babadağ Zirve Tırmanışı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) 16 kişilik yürüyüş ekibi ile Babadağ zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Zirvede eskiyen 2 Türk bayrağı yenileriyle değiştirilirken,

2 bin 308 metre yükseklikteki zirvede saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

NAZBİDOS üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle dün sabah saatlerinde Nazilli'den yola çıkıp, 12,5 kilometreyi 3 saatte yürüyerek 2 bin 308 metre yükseklikte Babadağ'ın zirvesine ulaştı. 16 kişilik yürüyüş ekibi, Zirvede eskiyen 2 Türk bayrağı yenileriyle değiştirilirken, 2 bin 308 metre yükseklikteki zirvede saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. NAZBİDOS Başkanı Özgür Özkan ve zirveye çıkan ekip üyeleri anı defterine, "Ruhun şad olsun Atam. 10 Kasım 2024 Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) 16 kişilik ekiple Atatürk'ü anma etkinliği için Babadağ zirve faaliyetini gerçekleştirdik" yazdı. NAZBİDOS Başkanı Özgür Özkan, "Bugün geleneksel hale getirdiğimiz Ata'mız için Babadağ Zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Bu anlamlı günde etkinliğimize katılan gönülleri bizimle olan ve gönlü Atatürk sevgisi ile dolu olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),