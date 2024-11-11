Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ün Anısına Babadağ Zirve Tırmanışı

Atatürk'ün Anısına Babadağ Zirve Tırmanışı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümünde 16 kişilik ekibi ile Babadağ zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Zirvede eski Türk bayrakları yenileriyle değiştirildi, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü nedeniyle Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) 16 kişilik yürüyüş ekibi ile Babadağ zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Zirvede eskiyen 2 Türk bayrağı yenileriyle değiştirilirken,

2 bin 308 metre yükseklikteki zirvede saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

NAZBİDOS üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 86'ncı yıl dönümü nedeniyle dün sabah saatlerinde Nazilli'den yola çıkıp, 12,5 kilometreyi 3 saatte yürüyerek 2 bin 308 metre yükseklikte Babadağ'ın zirvesine ulaştı. 16 kişilik yürüyüş ekibi, Zirvede eskiyen 2 Türk bayrağı yenileriyle değiştirilirken, 2 bin 308 metre yükseklikteki zirvede saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu. NAZBİDOS Başkanı Özgür Özkan ve zirveye çıkan ekip üyeleri anı defterine, "Ruhun şad olsun Atam. 10 Kasım 2024 Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) 16 kişilik ekiple Atatürk'ü anma etkinliği için Babadağ zirve faaliyetini gerçekleştirdik" yazdı. NAZBİDOS Başkanı Özgür Özkan, "Bugün geleneksel hale getirdiğimiz Ata'mız için Babadağ Zirve tırmanışımızı gerçekleştirdik. Bu anlamlı günde etkinliğimize katılan gönülleri bizimle olan ve gönlü Atatürk sevgisi ile dolu olan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Uzak Şehir, CANLI izle! 11 Kasım Uzak Şehir, 1. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! BUGÜN MAÇ YOK MU? 11 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.