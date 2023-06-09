Atatürk Olimpiyat Stadı, Şampiyonlar Ligi finali öncesi havadan görüntülendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, yarın İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan takımı İnter arasında gerçekleştirilecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılaklarını ise Pawel Sokolnicki ile Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Dev mücadele öncesinde stat çevresinde ve içinde haftalardır hummalı bir çalışma gerçekliştirildi. Havadan görüntülenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşmayı takip edecek taraftarlar için güney ve kuzey tribünü yakınında 20 bin kişilik 'Fan Zone' alanları kuruldu. Özel hazırlanan bu 'Fan Zone' alanlarında kurulan sahnelerde her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına saat 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak stada giriş yapabilecek.

Finalde hangi takım kazanırsa kazansın, kupanın Türk bir kaptanın elinde yükseleceğini dile getiren Büyükekşi, "Yenikapı önemli bir etkinlik alanı. 4 gün boyunca burada çok güzel etkinlikler olacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, şöhretler karması maçları olacak. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Tüm etkinlikler ücretsiz. Bu etkinlikte bu ummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan finalin İstanbul'da yapılması ama kupayı daha da önemli hale getiren Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türk, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu da A Milli Futbol Takımımızın da kaptanı. Gönül bir centilmenin kazanmasını arzu ediyor. Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek ve biz ikisinden de gurur duyarız. Yapmamız gereken onları alkışlamak" şeklinde konuştu.