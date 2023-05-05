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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final hazırlıkları sürüyor

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin final hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakası hazırlıkları devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-25 Nisan tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiği stadyumda, 10 Mayıs tarihinden itibaren tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilat yapılacağı belirtildi.

Federasyon açıklamasında, "Tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

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