Atatürk için 630 kilometre pedal çevrildi

Atatürk için 630 kilometre pedal çevirdi

GAZİ Bülent Sönmez (42), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Aydın'dan Ankara'ya 630 kilometre bisikletle pedal çevirerek geldi. Anıtkabir'i ziyaret eden Bülent Sönmez, "Biz, Ata'mızın yolunda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, onun ilke ve inkılaplarına bağlıyız" dedi.

2002 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatani görevini yaparken, tatbikat sırasında araç kazası sonucu yaralanarak gazi olan Bülent Korkmaz, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Aydın'dan Ankara'ya 630 kilometre pedal çevirdi. 7 Kasım'da Aydın'dan bisikletiyle yola çıkan Sönmez, 630 kilometre yolu 2 günde aşarak 9 Kasım akşam saatlerinde Ankara'ya ulaştı ve Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. 2002 yılında terhis olmaya 1 ay kala kaza geçirerek gazi olduğunu söyleyen Sönmez, "Kazadan sonra Kıbrıs'ta ilk ameliyatımı oldum ve 3 gün yoğun bakımda kaldım. Şu an ikinci hayatımı yaşıyorum diyebilirim. Zamanla bisiklet sporuna merak saldım. Bisiklet sürmekten de keyif alıyorum. Engelli bir sporcu olmama rağmen engelsiz sporcularla yarışıyorum. Şimdiye kadar kürsü görmedim ama mutluyum" diye konuştu.

'ONU YAŞATMAK ZORUNDAYIZ'

10 Kasım'da Aydın'dan Ankara'ya bisikletle gelmeyi çok önceden hedeflediğini belirten Sönmez, "Ben bisiklet sporuna başladığımda başka bir grupla bu sporu yapıyordum. O grup, bir 10 Kasım'da Ankara'ya bisikletle gelmişti. Biz o grubu Anıtkabir'e uğurlarken duygulandım ve 'Bir gün ben de gideceğim' dedim. O yıl ben onlara katılamamıştım. Çünkü yeterince iyi değildim. Bisikletim de yol bisikleti değildi. 630 kilometre pedal çeviriyoruz ve bisikletin de o koşullara uygun olması gerekiyor. Sonra şu anki bisikletimi aldım ve 'Bu sene illaki gideceğim' dedim. Biz, Ata'mızın yolunda fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak, onun ilke ve inkılaplarına bağlıyız. Onu yaşamak ve yaşatmak zorundayız. O, sadece Türkiye için değil dünya için de bir lider. Başka milletler onu başının tacı yaparken bizim sahip çıkmamamız olmaz" ifadelerini kullandı.

'ANITKABİR'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Aydın'dan 7 Kasım günü yola çıktığını söyleyen Sönmez, "İlk etabım yaklaşık 202 kilometre civarındaydı. 8 Kasım'da 263 kilometrelik bir etap vardı. O etapta zorlandım. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir yokuşu tırmanırken köpeklere yakalandım. O yokuşu nasıl tırmandığımı hatırlamıyorum. 3'ünücü etabım Sivrihisar'da başladı ve Sivrihisar'dan sonra heyecanım doruklardaydı. O heyecanla 3'üncü etap çok çabuk bitti. Anıtkabir'de olduğum için çok mutluyum; ama aynı zamanda hüzünlüyüm de" dedi.