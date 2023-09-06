Ataşehir'de Spor Salonunda Çıkan Yangın 3 Binaya Sıçradı

Ataşehir'de bir spor salonunda çıkan yangın, yan tarafında bulunan 3 binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış anı spor salonundaki kamera ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ataşehir'de bir spor salonunda çıktığı iddia edilen yangın yan tarafında bulunan 3 binaya daha sıçramıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangının çıktığı ilk anlar spor salonundaki kameraya yansıdı.

Yangın, dün öğle saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, bir spor salonunda başlayıp 3 binaya sıçrayan ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatte söndürebildiği yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangının çıkış anı kamerada

Büyük çapta maddi hasara yol açan yangının çıkış anı spor salonundaki kameraya ve spor yapmak için salona gelen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL