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Ataşehir Belediyespor, Hakkarigücüspor maçına şehitler için siyah kurdele ile çıktı

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, Ataşehir Belediyespor'u ağırladı. Ataşehir Belediyespor, dün şehit olan 6 askerimiz anısına siyah kurdele bağlayarak sahaya çıktı. Ataşehir Belediyespor'un bu anlamlı hareketi, takdir topladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

ATAŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇA SİYAH KURDELE İLE ÇIKTI

Konuk takım Ataşehir Belediyespor mücadeleye Kuzey Irak'ta dün şehit olan 6 askerimiz için siyah kurdele bağlayarak çıktı.

PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ

Merzan Futbol Sahası'nda sağanak altında oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde kapattı. Çekişmeli geçen karşılaşma, Hakkari ekibinin ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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