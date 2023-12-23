Ataşehir Belediyespor, Hakkarigücüspor maçına şehitler için siyah kurdele ile çıktı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, Ataşehir Belediyespor'u ağırladı. Ataşehir Belediyespor, dün şehit olan 6 askerimiz anısına siyah kurdele bağlayarak sahaya çıktı. Ataşehir Belediyespor'un bu anlamlı hareketi, takdir topladı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücüspor, sahasında Ataşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
ATAŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇA SİYAH KURDELE İLE ÇIKTI
Konuk takım Ataşehir Belediyespor mücadeleye Kuzey Irak'ta dün şehit olan 6 askerimiz için siyah kurdele bağlayarak çıktı.
PUANLAR BÖLÜŞÜLDÜ
Merzan Futbol Sahası'nda sağanak altında oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde kapattı. Çekişmeli geçen karşılaşma, Hakkari ekibinin ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitlikle tamamlandı.