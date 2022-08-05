Atan: "Güçlü bir oyun vaat ediyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atan: "Güçlü bir oyun vaat ediyorum"

Atan: 'Güçlü bir oyun vaat ediyorum'

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu sezon ligi güvenli şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu uğurda camiamızdan sabır istiyorum" dedi.

 - Güncelleme:

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bu sezon ligi güvenli şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Bu uğurda camiamızdan sabır istiyorum" dedi.

Sarı Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Her teknik direktörün hayalidir, sabırlı bir camiada çalışmak. Ligde ilk hedefimiz güvenli şekilde sezonu tamamlamak. Kolay değil taraftarımızı da anlıyoruz. Ligde 18 takım transfer yaptı. 1 takım yapmadı. O da Kayserispor. Bu gerçeği bilerek yaşamamız lazım. Önce güvenli bir pozisyon alıp sonra kendimizi rekabete hazır hale getirmek istiyoruz. Ama öncelikle bu sezonu tamamlamalıyız. Çünkü bu sezonu tamamladıktan sonra Kayserispor'un önü çok açık olacak. Ortaya konan projeler var. Basının desteği, yönetimin özverisi ile bu kulüp kendi kendimi idame ettiren bir kulüp olacaktır. O yüzden sabır lazım. Tabi ki sabır isterken devamlı kaybeden bir Kayserispor'dan bahsetmiyorum. Oyunun oturtulması anlamında söylüyorum. Maç kazanacağız ve kaybedeceğiz. Bunlar olacak ama ben güçlü oyun, savaş bir takım vaat ediyorum" dedi.

Atan, kendilerinin de kötü gidişatta pes etmeyeceklerini ifade ederek, ilerleyen haftalarda kötü sonuçlar alınması halinde bahanelere sığınmayacaklarını dile getirdi. Çağdaş Atan, "Camiamızdan sabır isterken, biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz de isteriz ilk 8'de ilk 6'da olmayı. Ama öncelikle sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak. Sonrasında oyunun gücü bizi nereye götürürse biz de onun peşinden gideriz. Alınacak sonuçları hep beraber kabul edip, bir sonraki maça konsantre olmalıyız. Bu çerçevede bir sızlanma, bir bahanenin ardına saklandığımızı görmeyecek. Oyuncularım da bu fikirde" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 10 haftalık diliminde şampiyonluk yaşamış 5 takımla karşılaşacaklarını ifade eden Çağdaş Atan, zorlu fikstürden avantajlı bir şekilde çıkmayı planladıklarını söyledi. Lige Beşiktaş maçı ile start vereceklerini de hatırlatan Çağdaş Atan, "İstanbul'da lige 'bismillah' diyeceğiz. Hedefimiz, puan veya puanlar ile ayrılmak. Tüm hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Çağdaş Atan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title