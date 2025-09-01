Atalanta, Yunus Musah'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
İtalya'nın Atalanta takımı, Milan'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Musah'ı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Musah, Milan ile 80 maça çıktı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, Milan forması giyen orta saha oyuncusu Yunus Musah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki ABD'li futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı kaydedildi.
Milan'ın Ağustos 2023'te Valencia'dan renklerine bağladığı Musah, İtalyan ekibiyle 80 maça çıktı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor