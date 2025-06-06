Atalanta'nın Yeni Teknik Direktörü Ivan Juric Oldu

Atalanta'nın Yeni Teknik Direktörü Ivan Juric Oldu
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta, teknik direktörlük görevine Ivan Juric'i atadı. Juric ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da Gian Piero Gasperini'den boşalan teknik direktörlük görevine Ivan Juric getirildi.

Atalanta Kulübü, Hırvat çalıştırıcı Juric ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Daha önce Mantova, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Torino ve Roma'yı çalıştıran Juric, son olarak Southampton'da görev aldı.

Gasperini yönetiminde 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Atalanta, Serie A'da geride kalan sezonu 74 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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