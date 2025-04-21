Atalanta, Milan'ı Deplasmanda Geçti
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Atalanta, Milan'ı deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ederson'un attığı gol, konuk ekibe 3 puanı getirdi.
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Atalanta, deplasmanda Milan'ı 1-0 yendi.
San Siro'da golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Ederson'un 62. dakikada kaydettiği gol, konuk ekibe galibiyeti getirdi.
Atalanta 64 puanla Serie A'da 3. sırada yer alırken, Milan 51 puanla 9. sırada kaldı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor