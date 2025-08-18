Atalanta, Inter'den Nicola Zalewski'yi Transfer Etti

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu Nicola Zalewski ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yaz transfer döneminde bir dizi oyuncu transferi gerçekleştirdi.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta, Inter'de forma giyen Nicola Zalewski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Teknik direktörlüğe Hırvat çalıştırıcı Ivan Juric'i getiren Atalanta, yaz transfer döneminde daha önce Odilon Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Honest Ahanor ve Marco Sportiello'yu renklerine bağladı.

