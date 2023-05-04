Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Yılport Samsunspor taraftarına bin bilet hediye etti

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Süper Lig'e çıkan Yılport Samsunspor'un kupa töreni ve şampiyonluk şöleni için taraftara bin bilet hediye ederek, "Samsunlu tüm iş insanlarımızı, Samsun sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Süper Lig'e çıkan Yılport Samsunspor'un kupa töreni ve şampiyonluk şöleni için taraftara bin bilet hediye ederek, "Samsunlu tüm iş insanlarımızı, Samsun sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum" dedi.

Başkan Deveci, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un, 7 Mayıs 2023 Pazar günü 19 Mayıs Stadyumu'nda yapacağı kupa töreni ve şampiyonluk şöleni için bin biletle taraftarın sevincine destek oldu. Başkan Deveci, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı video ile iş insanlarına ve Samsun sevdalılarına da seslenerek taraftarla dayanışma çağrısı yaptı. Biletler ise Samsunspor yönetiminin ve taraftar gruplarının öncülüğüyle Samsunsporlulara ulaştırılmaya başlandı.

Başkan Deveci yayınladığı videoda, şunlara yer verdi:

"Sevgili Samsunlular. Beklediğimiz gün geldi. Samsunspor'umuz şampiyon oldu ve Süper Lig'e çıktı. 7 Mayıs Pazar günü bu olağanüstü günü kutlayacağız. Bunu en çok hak edenlerden birisi de Samsunspor taraftar grupları. Samsunspor taraftarlarının 7 Mayıs'ta yapılacak kupa töreni ve şampiyonluk şöleninde stadyuma gelebilmeleri için Samsunspor taraftarlarıyla dayanışmaya davet ediyorum. Ben Cemil Deveci olarak bin biletle bu kampanyaya katılıyorum. Samsunlu tüm iş insanlarımızı, Samsun sevdalılarını bu kampanyaya katılmaya çağırıyorum."