"Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti" haberimizin başlığında takımın adı sehven "Atakaş Hayatspor" olarak yazılmıştır. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları için geldiği Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2022-2023 sezonu hazırlıkları için geldiği Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp programı için kente gelen Akdeniz ekibi, sabah yapılan antrenmanda, kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki (BOS) laktat seviyesinin ölçüldüğü testten geçti. Test ile futbolcuların kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 'Atakaş Hayatspor'da futbolcular laktat testinden geçti' haberimizin başlığında takımın adı sehven 'Atakaş Hayatspor' olarak yazılmıştır. - Haberler

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