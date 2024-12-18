Atakaş Hatayspor, Ziraat Kupası Maçına Hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın saat 13.00'de İskenderunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, bugün öğleden sonra kara yoluyla Antakya'ya hareket edecek ve orda kampa girerek maç saatini bekleyecek. - MERSİN