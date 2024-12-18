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Atakaş Hatayspor, Ziraat Kupası Maçına Hazır

Atakaş Hatayspor, Ziraat Kupası Maçına Hazır
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda İskenderunspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, antrenmanlarını tamamlayarak maça odaklandı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan çalışmalarla takımdaki hazırlıklar dikkatle sürdürülüyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda yarın saat 13.00'de İskenderunspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, bugün öğleden sonra kara yoluyla Antakya'ya hareket edecek ve orda kampa girerek maç saatini bekleyecek. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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