Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor'u Mersin'de ağırlayacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u Mersin'de konuk edecek. Maç, Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise maç eksiğiyle 11. sırada bulunuyor.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.
Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıkacak.