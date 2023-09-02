Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor'u Mersin'de ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u Mersin'de konuk edecek. Maç, Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak ve hakem Sarper Barış Saka tarafından yönetilecek. Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise maç eksiğiyle 11. sırada bulunuyor.