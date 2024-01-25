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Atakaş Hatayspor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik, şut ve hava topu çalışması yaptı. Yarın yapılacak idmanla hazırlıklar tamamlanacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 Ocak Cumartesi günü Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor'a konuk olacak Hatayspor, Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde taktik, şut ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatayspor, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazıklıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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