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Atakaş Hatayspor, Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor, galibiyet arayışında olan rakibi karşısında mücadele edecek.