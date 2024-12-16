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Atakaş Hatayspor, Yılmaz Bal'ı Sportif Direktör Olarak Atadı

Atakaş Hatayspor, Yılmaz Bal'ı Sportif Direktör Olarak Atadı
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Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, daha önce takımda forma giymiş Yılmaz Bal'ı sportif direktörlük görevine getirdi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine, daha önce takımda forma giymiş olan Yılmaz Bal'ın getirildiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce kulübümüzde forma giymiş ve şampiyonluk yaşamış, Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlanmıştır. Yılmaz Bal'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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