Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor - Haberler

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Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

AA - Mehmet Bayrak - Spor
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Atakaş Hatayspor, yeni sezonu ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Mustafa Özat, yeni sezondaki hedeflerinin yine ilk 10'da yer almak olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Mustafa Özat, yeni sezondaki hedeflerinin yine ilk 10'da yer almak olduğunu söyledi.

Atakaş Hatayspor Yönetimi Kurulu, Osman Çalgın Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan basın sözcüsü Mustafa Özat, geride kalan sezonda belirledikleri hedefi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Önümüzdeki sezonda aynı kararlılıkla yollarına devam edeceklerini ve Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmayı planladıklarını dile getiren Özat, kulübü daha güzel yerlere getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Takımın küçülmeye gittiği iddialarını da yanıtlayan Özat, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kulübün daha az maliyetle yine ilk 10'da yer almayı hedeflediğini vurgulayan Özat, "Amacımız burada Hatayspor'un bugünkü durumundan geriye gitmemesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapılacak. Hedefimiz yine ilk 10'da yer almak, hedeflerimizden şaşmadık." ifadelerini kullandı.

Özat, şu an için gündemlerinde kongre kararı olmadığını da sözlerine ekledi.

AA / Mehmet Bayrak - Spor

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