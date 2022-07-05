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Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp programını sürdüren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması yaparken akşam saatlerinde ise saha çalışmasıyla günü tamamladı.

Antrenmana Samuel Adekugbe'de katıldı. Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Palandöken Dağı Hatayspor Erzurum Spor Haberler

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