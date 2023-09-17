Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor, galibiyet arayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde topladığı 6 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, 4 puanla 13. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.?????????????
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Kaynak: AA / Spor